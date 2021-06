O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, os despachos de dois processos instaurados ao Sporting, na sequência dos jogos com Famalicão e Belenenses.



Do jogo frente aos famalicenses, marcado por uma confusão no túnel de acesso aos balneários, resultaram multas de 306 euros a Feddal, Palhinha e Neto. Por sua vez, Hugo Viana terá de pagar 612 euros.



Em relação ao encontro em Alvalade contra os azuis, Amorim foi multado em 1910 euros enquanto a SAD dos leões terá de pagar 6380 euros. Já a acusação contra Emanuel Ferro, treinador adjunto, foi arquivada.