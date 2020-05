Com Renan em pleno, o Sporting prosseguiu esta quinta-feira a preparação para a retoma da Liga, agendado para dia 4 de junho.



De acordo com o site dos leões, o guarda-redes brasileiro trabalhou sem quaisquer limitações e sem vigilância da equipa médica ao contrário do que aconteceu na véspera. De resto, na sessão matinal que decorreu em Alcochete, Rúben Amorim trabalhou aspetos de ordem técnica e tática sempre com bola.



Anthony Walker voltou a treinar com a equipa principal. Em sentido contrário, Luiz Phellype fez tratamento e trabalho de recuperação.

O Sporting volta a treinar sexta-feira, às 21h00, em Alvalade. Lembre-se que o primeiro jogo dos leões no recomeço da Liga é em Guimarães frente ao Vitória, às 21h15, dia 4 de junho.