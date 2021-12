O plantel do Sporting não teve direito a descanso depois da vitória sobre o Boavista. Neste domingo, Ruben Amorim orientou uma sessão de trabalho já a pensar no jogo de terça-feira em Penafiel, para a Taça da Liga.



O treinador continua a não contar com cinco elementos: Feddal, Rúben Vinagre, Palhinha e Jovane estão lesionados, enquanto Paulinho continua em isolamento por ter testado positivo à covid-19.



O grupo de trabalho fez apenas trabalho de recuperação no ginásio e ainda treina na segunda-feira, antes de viajar para o Norte do país.



O Sporting já não joga em Penafiel desde o dia 4 de outubro de 2014, altura em que goleou os durienses por 4-0 para a Liga: golos de Slimani (2), Montero e Nani.



Marco Silva treinava o Sporting e Rui Quinta estava no Penafiel.