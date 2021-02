O triunfo sobre o Marítimo, nos Barreiros, confirmou um dos melhores registos do Sporting na primeira volta do campeonato.

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera a Liga com 45 pontos (14 vitórias, 3 empates e 0 derrotas), o que dá um aproveitamento pontual de 88,2 por cento.

Pegamos neste método comparativo por considerarmos que é o mais justo, tendo em conta que a vitória só passou a ver três pontos em 1995, e também para salvaguardar o diferente número de equipas que a prova foi tendo ao longo do tempo. A primeira volta tem agora 17 jornadas, mas já foi das sete rondas às 19.

Ora, tendo em conta o aproveitamento pontual, só há seis épocas em que o Sporting chegou a meio do campeonato com melhor aproveitamento pontual.

É preciso recuar até 1970/71 para encontrar um registo superior: nessa temporada os leões somaram 23 pontos em 26 possíveis, na primeira volta, o que dá um aproveitamento pontual de 88,5 por cento.

De referir que em 1994/95, a última época em que o triunfo valeu dois pontos, os leões conseguiram o mesmo aproveitamento pontual que apresentam agora, com 30 pontos somados em 34 possíveis (88,2 por cento).

A melhor primeira volta do Sporting remete para 1957/58, com 25 pontos conquistados de um total de 26, o que representou então um aproveitamento pontual de 96,2 por cento. Um registo que serviu de base para a conquista do título, nessa temporada.

Esse é, de resto, o quarto melhor registo do campeonato no final da primeira volta. Atrás do Benfica de 1983/84, que liderava com 96,7 por cento dos pontos, e das duas equipas que conseguiram chegar a meio da prova só com vitórias: o FC Porto de 1939/40 e o Benfica de 1972/73.

O registo do Sporting de Rúben Amorim é impressionante, sobretudo se tivermos em conta o passado recente do clube, mas está distante do topo no registo absoluto: houve 24 épocas em que o líder apresentava melhor registo pontual a meio da época.

Melhores campanhas do Sporting na primeira volta:

1957/58: 25 pontos em 26 (96,2 por cento)

1946/47: 24 pontos em 26 (92,3 por cento)

1939/40: 16 pontos em 18 (88,9 por cento)

1950/51: 23 pontos em 26 (88,5 por cento)

1965/66: 23 pontos em 26 (88,5 por cento)

1970/71: 23 pontos em 26 (88,5 por cento)

1994/95: 30 pontos em 34 (88,2 por cento)

2020/21: 45 pontos em 51 (88,2 por cento)

Melhores campanhas no final da primeira volta (independentemente do clube):

1972/73: Benfica, com 30 pontos em 30 possíveis (100 por cento)

1939/40: FC Porto, com 18 pontos em 18 possíveis (100 por cento)

1983/84: Benfica, com 29 pontos em 30 (96,7 por cento)

1957/58: Sporting, com 25 pontos em 26 (96,2 por cento)

1960/61: Benfica, com 25 pontos em 26 (96,2 por cento)