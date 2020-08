O plantel da equipa principal do Sporting ruma no próximo domingo para o Algarve para um estágio de uma semana em Lagos que conta com dois jogos frente a adversários ainda a designar.

No plano divulgado pelo clube, Rúben Amorim irá conduzir sessões de treino, no campo do hotel, entre 23 a 29 de agosto, sempre da parte da manhã (9h30), sendo que os dias 28 e 30 ficam reservados para jogos-treino, o primeiro em Portimão, o segundo no Estádio do Algarve, frente a adversários ainda a definir.