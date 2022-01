Zouhair Feddal está recuperado de uma lesão muscular numa coxa e já treinou integrado com o plantel do Sporting, informaram os leões nesta terça-feira.

O defesa marroquinho estava afastado dos relvados há um mês, desde que se lesionou no dérbi com o Benfica no Estádio da Luz.

Na nota sobre o treino orientado por Ruben Amorim, o clube leonino acrescenta que «Pedro Porro e Jovane Cabral continuam entregues ao Departamento Médico» do clube, enquanto «Manuel Ugarte e Bruno Tabata mantêm-se em isolamento depois de terem testado positivo para a COVID-19».

Os leões defrontam o Santa Clara na sexta-feira.