O Sporting igualou, este sábado, com o empate ante o FC Porto no Estádio do Dragão (0-0), o seu recorde de invencibilidade a abrir uma época no principal campeonato português, sem derrotas ao fim das primeiras 21 jornadas.

O registo do Sporting de Ruben Amorim iguala o de há 39 anos, o da época 1981/1982, quando os leões, treinados por Malcolm Allison, com um plantel com nomes como Manuel Fernandes, António Oliveira e Rui Jordão, chegaram invictos ao fim da 21.ª ronda.

Esse Sporting de Allison, nas primeiras 21 jornadas, somou 15 vitórias e seis empates, com 47 golos marcados e 16 sofridos.

Quase quatro décadas depois, além de o Sporting de Ruben Amorim igualar o registo de invencibilidade, está ainda melhor, com 17 vitórias e quatro empates.

Caso não perca contra o Santa Clara, na 22.ª jornada, o Sporting pode bater um novo recorde sem perder a abrir um campeonato. Os leões defrontam os açorianos na sexta-feira, às 20h45.

Em 1981/1982, foi à 22.ª jornada que o Sporting de Malcolm Allison perdeu pela primeira vez. Foi ante o Boavista, no Estádio do Bessa, por 2-1 a 20 de março de 1982.

Este registo do Sporting de Amorim bateu o segundo melhor, que era o do Sporting de Jorge Jesus em 2017/2018, com 15 vitórias e cinco empates nas 20 primeiras jornadas.