Ruben Amorim teve esta quinta-feira todo o plantel à disposição na sessão matinal de trabalho de preparação para a receçeão de sábado ao Belenenses, da 3.ª jornada da I Liga.

Recorde-se que Nuno Mendes tinha falhado as duas primeiras jornadas da Liga por lesão, mas já se tinha juntado aos companheiros no treino de quarta-feira. Era o único jogador do Sporting a contas com problemas físicos.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira de manhã. À tarde, Ruben Amorim fará a conferência de imprensa de antevisão à partida.