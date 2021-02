O futebolista português Paulinho continua como única ausência na preparação do Sporting para o clássico da 21.ª jornada, ante o FC Porto, no Estádio do Dragão (sábado, 20h30).

O treinador do líder da I Liga, Ruben Amorim, só não pôde contar com o ex-Sp. Braga, que prossegue tratamento a uma lesão no tendão da coxa esquerda.

O internacional português já tinha sido a ausência surpresa no jogo do passado sábado, contra o Portimonense, da 20.ª jornada, que os leões venceram por 2-0.

Após o jogo com os algarvios, Amorim admitiu que seria difícil contar com Paulinho para o jogo no Dragão, para o qual os leões partem com 54 pontos, mais dez que o atual campeão nacional, segundo classificado, com 44 pontos.

A equipa verde e branca volta a treinar na academia, às 10 horas de quinta-feira.