Uma vitória ou um empate do Sporting ante o Gil Vicente permite à equipa de Ruben Amorim ultrapassar o FC Porto e isolar-se no segundo lugar, atrás do líder Benfica. Leões e dragões têm dez pontos cada, nesta altura com vantagem regulamentar da equipa de Sérgio Conceição. A possibilidade é vista pelo técnico dos verde e brancos com bons olhos, é bom e natural que mexa com os jogadores. Contudo, fica o aviso para olhar para a missão em campo e não pensar só no eventual cenário.

«A equipa já tem uma dinâmica boa e uma força positiva, se isso não nos der mais força para subir mais um lugar na classificação, seria mau sinal. Espero uma equipa igual ao que tem sido, sabendo que podemos melhorar a classificação, que vale o que vale, mas tem de mexer com os jogadores», começou por dizer Amorim, em conferência de imprensa.

«Um jogador do Sporting, independentemente do momento do clube ou da equipa, tem de ter ambição e, se podemos melhorar a classificação neste momento, é isso que vamos tentar. Mas não esquecer o que temos de fazer durante o jogo. O resultado será uma consequência. Não pensar já no que poderá acontecer se vencermos: vamos é fazer tudo para vencer. Agora, mexer com os jogadores é obrigatório», frisou.

O Sporting ainda não perdeu esta época no campeonato, levando três vitórias e um empate. Amorim diz que essa situação é relativa, porque uma derrota muda de imediato o panorama e a perceção dos acontecimentos.

«Uma derrota muda completamente o cenário, é continuar o trabalho, não ligar tanto a isso, mas estar contente: é sinal de crescimento», notou.

O Sporting recebe o Gil Vicente a partir das 21h45 de quarta-feira, num jogo relativo à primeira jornada da I Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.