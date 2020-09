O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na academia de Alcochete, três dias depois da partida com o Valladolid, em Alverca.

Segundo nota do clube de Alvalade no site oficial, o avançado Luiz Phellype treinou «sob vigilância médica», ele que se lesionou com gravidade no joelho no início do ano.

A sessão desta manhã, dizem os leões, «ficou marcada pela já habitual exigência no treino e forte aplicação dos jogadores».

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10h00.

