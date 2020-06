Rúben Amorim, confirmou que Wendel está convocado para a receção ao Paços de Ferreira, agendado para esta sexta-feira (21h15). O brasileiro falhou, lembre-se, o jogo em Guimarães por lesão.



«O Wendel está convocado. A convocatória ainda não saiu, mas posso adiantar já», garantiu, em conferência de imprensa



O treinador do Sporting sublinhou que gostou do que viu da sua equipa no encontro ante o Vitória de Guimarães, na última jornada.



«Fizemos coisas boas. Temos muito a melhorar como é normal, ainda vamos no início do processo. Estivemos muito bem, o Vitória tem excelentes jogadores. O Vitória fez a sua construção após uma bola batida do guarda-redes ou do defesa e foi bom de ver. Também conseguimos sair várias vezes com bola, mas temos de melhorar alguns aspetos da construção. Os jogadores tentaram fazer, é sinal que acreditam. É importante ganhar para consolidar o processo», referiu.

De resto, e apesar do regresso de Wendel, Rúben Amorim adiantou também que o jovem Matheus Nunes será novamente titular na partida desta sexta-feira.



[em atualização]