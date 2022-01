O Marítimo anunciou ter chegado a acordo com Rúben Macedo para a rescisão do contrato que ligava o extremo ao emblema insular.

Formado no FC Porto, o jogador de 25 anos estava no Marítimo desde a época passada. Nesta temporada, esteve em apenas oito jogos, apenas dois como titular.

Já depois do anúncio da saída de Ruben Macedo do Marítimo, o Nacional, também da Madeira, anunciou a chegada do jogador, que assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia.