Figura: Rúben Vinagre



De longe, o melhor em campo. O lateral-esquerdo tem um potencial tremendo e porventura só precisava de espaço e continuidade para o confirmar. É verdade que o sistema 3-5-2 permite ao internacional sub-21 preocupar-se quase só em atacar. Usando toda a sua capacidade de técnica, Vinagre criou os principais lances de perigo do Famalicão: assistiu Figueiras para um corte em cima da linha de Borevkovic e «inventou» o lance que acabou no golo de Ugarte. Que jogaço!





Momento: Monte deixou Rio Ave com dez elementos, minuto 29m



O jogo estava dividido e interessante até que Monte teve uma entrada imprudente. Numa bola dividida, o defesa vilacondense colocou o pé à altura da cabeça de Rúben Vinagre e atingiu-o no rosto. O árbitro não teve dúvidas e exibiu o cartão vermelho direto a Monte. O jogo nunca mais foi o mesmo.





Outros destaques:



Rafael Camacho: veloz, desconcertante e agressivo com bola, assim jogou o extremo. O jovem jogador cedido pelo Sporting foi o homem que mais perigo criou enquanto o Rio Ave jogou com 11 homens. Desperdiçou na cara de Luiz Júnior e, mais tarde, deixou Mané com tudo para marcar. Merecia outro acompanhamento por parte de Dala e Mané.



Manuel Ugarte: 19 aninhos e tanto futebol nos pés. Adaptação? Quando a qualidade abunda, a adaptação é rápida como se viu pelo que jogou o uruguaio. O médio mostrou-se sempre disponível para pressionar e desarmar os adversários e um discernimento invulgar com a bola. Com maior liberdade de movimentos no 3-5-2 apresentado por Silas, Ugarte apareceu na área a marcar o único golo do jogo.



Monte: uma tarde infeliz. O defesa, adaptado a lateral-direito, foi imprudente numa disputa de bola e atingiu Vinagre com o pé na cara. Acabou por ver o vermelho direito e deixou o Rio Ave com dez a uma hora do final da partida.