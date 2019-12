Ruben Neves deu uma entrevista ao Jornal de Notícias na qual garantiu que gostava de um dia poder regressar ao FC Porto. Afinal de contas foi o clube que o formou e que ainda ama.

«Espero que sim. Não sei como, nem quando, ou tão pouco se vai acontecer, mas sim, regressar ao F. C. Porto para ganhar títulos é um dos objetivos da minha carreira», referiu o médio de 22 anos.

«Se me arrependo de ter saído? Na altura foi uma decisão difícil. Além de ser o meu clube, não tinha atingido os objetivos que pretendia. Mas tinha que olhar pela minha carreira e não me arrependo. Graças a Deus as coisas correram muito bem e estou muito feliz no Wolverhampton.»

Pelo caminho, Ruben Neves falou do que aconteceria se tivesse que enfrentar o FC Porto, numa altura em que a formação azul e branca e o Wolverhampton ainda estão na Liga Europa.

«Sou portista, mas acima de tudo sou profissional e iria fazer de tudo para que o clube que represento chegasse à vitória. Mas também gostava que o FC Porto fosse o mais longe possível na competição», reconheceu.

«Temos os 16-avos para jogar, vamos ver se conseguimos passar, e no futuro veremos se esse encontro se realiza ou não. Se fosse na final ainda melhor.»