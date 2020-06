Após a notícia avançada em primeira mão pelo Maisfutebol, a 30 de maio, de que Rui Almeida seria o novo treinador do Gil Vicente para a temporada 2020/21, foi a vez do atual técnico gilista, Vítor Oliveira, confirmar a saída no final da presente temporada.

«A minha próxima época diz-me respeito a mim. Como sabem, o Gil Vicente já tem novo treinador e, por consequência disso, não pode ter dois. Vou sair do Gil Vicente, mas ainda não decidi para onde vou», revelou o técnico do emblema de Barcelos, de 66 anos.

Refira-se que a primeira intenção do diretor desportivo Tiago Lenho foi renovar com o 'rei das subidas' assim que o Gil conseguisse a permanência na liga, algo que o treinador não aceitou.

Com mais de 400 jogos em 17 temporadas no principal escalão, fica a dúvida de qual será o futuro do treinador, que contabiliza 11 promoções à primeira liga.