Ricardo Soares é o novo treinador do Gil Vicente, tal como o Maisfutebol tinha avançado. O técnico, que deixou o Moreirense na última segunda-feira, sucede a Rui Almeida no comando dos gilistas, numa altura em que o emblema de Barcelos está no penúltimo lugar da I Liga, com apenas cinco pontos ao fim de sete jornadas.

Aos 45 anos, Ricardo Soares prepara-se para orientar o terceiro clube no principal escalão do futebol português, após passagens por Desp. Aves (2017/18) e Moreirense.