Rui Borges analisa o encontro com o Estoril, marcado para este sábado e garante estar apenas focado em vencer o próximo jogo. O técnico do Sporting fala ainda sobre o rendimento da equipa neste início de temporada e diz tentar «não procurar saber» sobre as possíveis renovações de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão:

Renovações de Pedro Gonçalves e Trincão?

«Não sei, isso ultrapassa-me e tento não procurar saber. São jogadores importantes, não apenas esta época, mas nos últimos anos e nas conquistas do Sporting. Gostava muito de ser treinador do Sporting e que eles fossem meus jogadores durante muitos anos. Em que circunstancias estão as renovações não sei, eles demonstram alegria e paixão de jogar pelo Sporting. Tem sido explicito no rendimento de cada um. Estão a fazer um grande início de época. Temos feito belíssimos jogos, queremos procurar mais e melhor. Acima de tudo queremos ajudá-los a serem melhores.»

Rendimento da equipa e calendário apertado

«A mim preocupa-me apenas o Sporting e o que vamos fazer nas semanas mais intensas de jogos, de três em três dias. Acima de tudo deixa-me confiante e confortável olhar para a equipa e ver que todos dão uma resposta fantástica. Sinto o plantel ligado e sabem que a qualquer momento podem ser solução e terem o momento que esperam. Temos de ir sempre à procura de mais e melhor. É esse o espírito desta equipa.»

Análise ao Estoril

«É uma equipa que fez uma boa época em 2024/25, uma equipa que gosta de ter bola e que gosta de se impor. Jogando em casa torna-se mais forte e perigosa, porque tem bons jogadores. Não tem conseguido traduzir as oportunidades que cria nos jogos. Estou apenas a pensar no Estoril e quero muito ganhar o jogo. Depois pensaremos no Nápoles e no Sp. Braga, não penso a longo prazo.»