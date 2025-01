Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV, após a vitória sobre o Nacional, por 2-0, na 19.ª jornada da Liga:

[Análise] «Feliz porque fomos bastante competentes. Apanhámos uma boa equipa, muito organizada. Achávamos que vinham num bloco não tão baixo e que vinham com uma linha de cinco, fizeram isso com o FC Porto e ganharam. De alguma forma esperávamos que pudessem fazer isso. Sabíamos que a bola tinha de andar muito rápido e a bola andou muito lenta. A primeira parte desbloqueámos com inspiração do Trincão, um grande golo. Apesar de tudo, o Sporting controlou o jogo e eles não chegaram à nossa baliza. Tivemos duas ou três oportunidades para fazer o 2-0 mais cedo, o que dava alguma tranquilidade, mas fomos competentes, gerimos o jogo e a malta conseguiu gerir algum esforço dentro do jogo.»

[Saída de Viktor Gyokeres já perto dos 90?] «Foi mesmo estratégico. Poderia tirar cinco minutos mais cedo, até para ganharmos mais pressão sobre os centrais do Nacional. O Harder esteve poucos minutos em campo e esteve muito bem, acelerou logo e condicionou o Nacional mais cedo. Queimámos duas paragens com o Daniel Bragança e Morita e só tínhamos mais uma paragem. Aguentei mais que o normal, mas não foi mais que isso.»

«Ele estava preparado hoje. Deu uma boa resposta entre 80/85 minutos, mas para o poder fazer tivemos de gerir nos dois jogos antes. É um bocadinho isso. Mais do que não ter o Viktor é te-lo. Seja muito ou pouco tempo, é um jogador importante nas dinâmicas da equipa.»

[Morita?] «Não fujo a essa preocupação. É um jogador especial. Antes de ser treinador do Sporting achava que era um jogador muito importante na dinâmica da equipa. Agora que estou com ele sinto que é um jogador muito importante e custa vê-lo a ter estes problemas físicos. Andamos ao máximo, tentamos fazer o máximo possível para ter todos os jogadores disponíveis. Agora é acalmar e amanhã vemos.»

[Golo de João Simões] «Fico feliz, trabalha imenso, é um miúdo que apesar da sua tenra idade é muito maduro. Muito dinâmico, é líder e muito comunicativo. Não parece um miúdo da equipa B e faz claramente parte do plantel. Trabalha imenso e é feliz no dia a dia. Além da qualidade tem um compromisso enorme. Merece porque tem feito por isso.»

[Derrota do Benfica?] «Significa que temos sido competentes, mais que os outros. Se estamos com maior diferença pontual é porque fizemos o nosso trabalho bem feito. Faltam 15 jogos, agora é focar no próximo jogo do campeonato. Queremos ser campeões, mas acima de tudo temos de ser competentes.»