Declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a dois golos ante o Sp. Braga, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

Empate sofrido no fim:

«É o que é, o jogo é isto, nós também já marcámos alguns golos aos 90 ou para lá dos 90. Na primeira parte entrámos muito bem, podíamos ter feito o 2-0, a única aproximação do Sp. Braga à nossa baliza dá o empate, podíamos ter feito mais nesse lance, mas fizemos uma primeira parte muito boa. Na segunda parte fomos caindo um bocadinho, fomos perdendo timings de pressão, fomos perdendo aqui e ali as referências. Fomos baixando um bocadinho, o Sp. Braga teve mais bola na segunda parte, mas tem dois remates: o golo e o remate do Víctor, além de dois cruzamentos a passar na área. Por mais que tenhamos estado mais baixos, acabámos por ir controlando minimamente, mas estamos mais expostos, mais perto da baliza. Com as substituições, melhorámos um bocadinho, sair em transição. Faltou, quando ganhávamos a bola, acertar mais o passe, ter mais posse. O Sp. Braga acaba por ser feliz aos 90+3m. No fim veremos a consequência de termos ganho este ponto, ou de não termos ganho três.»

Se houve cansaço:

«Não pode ser explicação. Na segunda parte – e foi notório – fomos perdendo um pouco de energia, mas jamais será desculpa. O Sp. Braga acaba por ser feliz, mérito também do seu acreditar.»

Se há algum problema em segurar vantagens nos últimos minutos com o Sp. Braga:

«É com o Sp. Braga, está destinado, não sei explicar.»

Entrada de Quaresma:

«A linha de cinco estava lá desde o início, não mudou a ideia. Foi mais para dar consistência à linha defensiva, sentia-se que a energia do Diomande não estava no seu melhor, está no Ramadão e o Edu, pela sua capacidade no um para um e no jogo aéreo, deu-nos mais estabilidade defensiva e não deixou de ser lateral com bola e até tem umas arrancadas.»

Se neste tipo de jogos falta algo para segurar vantagem ou vencer com mais tranquilidade:

«Faz parte, é o jogo. Também já fiz golo aos 90. Quero ganhar, agora empatei aos 90+3m, como empatei aos 90 e tal em casa com o Sp. Braga. Faz parte, o jogo é isto, é o futebol.»