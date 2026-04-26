Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a uma bola frente ao AVS. O técnico lamentou as baixas.

«Temos tido muitos jogos de exigência alta e a sobrecarga existe. Hoje era impossível não mexer na equipa, era impossível não haver gestão. A equipa tem dado tudo, hoje deu tudo, mas não fomos capazes de ganhar o jogo. Sabíamos que íamos pagar de alguma forma, mas acreditávamos que com a vontade íamos conseguir ultrapassar isso. As contingências ao longo da época, nesta fase que era necessário estar na máxima força. Temos várias baixas. Estou confiante e orgulhoso daquilo que têm feito, têm dado tudo, mas é claro eu não estão como estavam no início».