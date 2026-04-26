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Há 1h e 13min
Rui Borges: «Muitos jogos de exigência alta, a sobrecarga existe»
Técnico diz que a equipa não tem os mesmos índices físicos do início da época
Vila das Aves
Técnico diz que a equipa não tem os mesmos índices físicos do início da época
Vila das Aves
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a uma bola frente ao AVS. O técnico lamentou as baixas.
«Temos tido muitos jogos de exigência alta e a sobrecarga existe. Hoje era impossível não mexer na equipa, era impossível não haver gestão. A equipa tem dado tudo, hoje deu tudo, mas não fomos capazes de ganhar o jogo. Sabíamos que íamos pagar de alguma forma, mas acreditávamos que com a vontade íamos conseguir ultrapassar isso. As contingências ao longo da época, nesta fase que era necessário estar na máxima força. Temos várias baixas. Estou confiante e orgulhoso daquilo que têm feito, têm dado tudo, mas é claro eu não estão como estavam no início».
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TAGS: Liga Rui Borges Sporting AVS
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