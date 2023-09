Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-3) frente ao Sp. Braga já nos derradeiros minutos do jogo:

«Os primeiros 20 minutos foram muito aquém da nossa parte, estivemos muito receosos, sofremos o golo e conseguimos libertar-nos. Criámos com bola, marcámos e demos a volta ao resultado com mérito. Chegámos ao intervalo a vencer com muito mérito, a construir com qualidade, a perceber o espaço para criar e a estacar as primeiras linhas do Braga. Na segunda parte o Braga posicionou muita gente no processo ofensivo, em alguns momentos estivemos mais baixos mas sem deixar o Braga criar perigo. Não criaram lances de perigo, mas tivemos imaturidade. Sofremos um primeiro golo num lançamento em que fomos passivos. O segundo golo é um pontapé para o ar, estava controlado, mas adormecemos; duas imaturidades nossas. O Braga marca dois golos dados, muita imaturidade nosso que não pode acontecer. O 3-2 é mérito deles. Não se percebe porque não nos deixaram fazer a substituição, era mais um homem a defender, mas não quer dizer que evitássemos o golo».

[Derrota dá alento pela forma como aconteceu?] «Estamos chateados e tristes. Podíamos ter saído com a vitória, fizemos por merecer, não há vitórias morais. Jogámos com duas boas equipas em casa, estivemos a vencer, mas acabámos derrotados. Fizemos bons jogos, mas perdemos por imaturidade nossa, de todos. Temos de seguir o trabalho, sabe muito a pouco estamos tristes pela derrota».

«Somos uma equipa, em geral, que quer ter personalidade a jogar, percebe que criamos boas dinâmicas com bola, mas temos pequenos erros que se calhar na Liga 2 não davam nada e aqui paga-se caro. São dores de crescimento. Num pormenorzinho com equipas grandes a sorte bate à porta deles. Temos de estar atentos aos equilíbrios, a momentos com bola, para não sairmos prejudicados».