Liga
Há 1h e 24min
Rui Borges: «O que faltou foi acertar na baliza»
Técnico aponta a eficácia como a chave do jogo na Vila das Aves
Vila das Aves
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a uma bola frente ao AVS. O técnico considera que o que fez a diferença foi a eficácia no jogo da noite deste domingo.
Análise ao jogo
«É simples: fizemos um jogo razoavelmente bom para sair daqui com a vitória. Várias oportunidades de golo, o que faltou foi acertar na baliza. Tivemos várias oportunidades para marcar, não fizemos, o AVS marca num lance que acontece no futebol cada vez mais e fomos penalizados por isso. Não conseguimos marcar, fomos penalizados por isso».
Críticas à arbitragem
«É o manto verde a funcionar».
Continuar a ler
TAGS: Liga Rui Borges Sporting AVS
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS