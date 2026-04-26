Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a uma bola frente ao AVS. O técnico considera que o que fez a diferença foi a eficácia no jogo da noite deste domingo.

Análise ao jogo

«É simples: fizemos um jogo razoavelmente bom para sair daqui com a vitória. Várias oportunidades de golo, o que faltou foi acertar na baliza. Tivemos várias oportunidades para marcar, não fizemos, o AVS marca num lance que acontece no futebol cada vez mais e fomos penalizados por isso. Não conseguimos marcar, fomos penalizados por isso».

Críticas à arbitragem

«É o manto verde a funcionar».