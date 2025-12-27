Rui Borges fez neste sábado a antevisão ao duelo com o Rio Ave para a 16.ª jornada da Liga portuguesa. O treinador do Sporting revelou que Maxi Araújo está «adoentado» e que Hjulmand vai jogar apesar de estar no limite dos cartões amarelos.

Maxi Araújo

«O Maxi está em dúvida, está adoentado. Em relação ao Debast e Daniel Bragança, estão no processo de chegar ao melhor nível. O Debast ainda não está com o grupo. O Dani está no seu processo normal de chegar ao melhor momento físico e de confiança. Não é para já.»

Hjulmand a um cartão amarelo da suspensão

«Hjulmand vai jogar. Não há gestão. O jogo mais importante é o próximo. O ano passado fiz isso uma vez e quase saía ao contrário. Serviu-me de exemplo. Foi no jogo com o Gil Vicente e foi o Morten também. Tive de o meter para dar tranquilidade à equipa. Quando estiver de fora, tudo bem. Todos eles, quando são chamados, dizem presente. Enquanto treinador isso deixa-me tranquilo.»