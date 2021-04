O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, apareceu na sala de imprensa após o jogo com o Nacional para assumir a ambição europeia da equipa açoriana.

«Não podia deixar de agradecer neste momento histórico ao meu amigo pessoal o Diogo Boa Alma e toda equipa técnica e a todos aqueles que permitiram que esse projeto chegasse a esse patamar.»

«Nós ambicionamos agora mais. Estamos em posição de lutar algo mais bonito que é colocar os Açores na Europa. É com essa genica, essa vontade e essa garra que nós vamos encarar, mister, as últimas jornadas. Não temos de ter receio de assumir as coisas como elas são. E temos de ambicionar sempre mais, e lutar sempre mais, de forma humilde e competente.»