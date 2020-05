O Santa Clara reclama um apoio para fazer face às despesas extra que terá caso tenha de jogar o resto da Liga fora dos Açores devido à covid-19.

«Nós precisamos de apoio para suprir as questões de logística que vamos ter. Desde passagens aéreas, alojamento, alimentação, transportes, estadias. É um conjunto de despesas muito grande que vamos ter e que surgem do facto de não conseguirmos jogar em nossa casa», disse à agência Lusa Rui Cordeiro, presidente do clube da ilha de São Miguel.

Recorde-se que nas últimas semanas foi avançada a possibilidade de os clubes das ilhas jogarem no continente, para mitigar os potenciais contágios do novo coronavírus, solução que é do agrado do dirigente do Santa Clara, apesar de reconhecer os impactos que isso teria nas receitas de empresas açorianas.

Rui Cordeiro estima que a deslocação e a estadia no continente para o resto do campeonato tenha custos entre os 150 e os 200 mil euros e pede celeridade nas decisões sobre o futuro da Liga. «Nós não sabemos o local dos jogos, temos de tratar da estadia, dos transportes, da alimentação. Há a questão das ligações aéreas, que são muito diminutas por questões de saúde. As perguntas são muitas e nós precisamos de algumas respostas para organizar a nossa vida», destacou o presidente do Santa Clara.