O treinador Daniel Ramos está prestes a firmar a renovação de contrato com o Santa Clara para a época 2021/2022, apurou o Maisfutebol junto de fonte oficial do clube açoriano.

Nesta altura, confirmou o nosso jornal, faltarão apenas detalhes finais para firmar um acordo que ficou alinhavado na quarta-feira, numa reunião em que Daniel Ramos esteve presente com o presidente da SAD, Rui Cordeiro, e o novo diretor-desportivo, João Ferreira.

A oficialização da continuidade de Daniel Ramos, que chegou ao comando técnico do clube de Ponta Delgada para a época 2020/2021, pode acontecer já esta quinta-feira, ou na sexta-feira.

Naquela que foi a primeira época nos açorianos, Daniel Ramos, 50 anos, levou o Santa Clara ao sexto lugar da I Liga, com uma pontuação recorde (46 pontos) no principal escalão do futebol português. Um posto que vale a entrada na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, a nova prova da UEFA que arranca em 2021/2022.

De resto, o clube está também, no que toca ao plantel, a encetar negociações para reforços e tem, para já em vista, um possível regresso de Paulo Henrique.