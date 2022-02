No dia em que o Benfica celebra 118 anos, o presidente Rui Costa elegeu os adeptos e sócios como principais alicerces de um clube de dimensão mundial, deixando ainda uma mensagem de «confiança» para o futuro.

«Celebramos hoje 118 anos de uma história gloriosa e magnífica. Uma história de conquistas memoráveis, de triunfos extraordinários, que transformaram o Sport Lisboa e Benfica naquilo que é hoje: um dos maiores clubes do mundo», começa por enunciar o presidente do clube da Luz.

Rui Costa fala, depois, num clube de dimensão mundial e na mística benfiquista. «Mas se o Benfica "é maior que Portugal", no sentido de que vai muito para além das fronteiras do país e das vitórias alcançadas, é nos seus adeptos e, em particular, nos seus sócios que se encontram as razões para esse Benfica global. A mística Benfiquista, que é única, tem alicerces bem sólidos nos valores que fundaram o clube, no ecletismo, nas vitórias alcançadas», acrescentou.

Um ano com poucos motivos para festejar, pelo menos ao nível da equipa principal de futebol, mas o dirigente deixou uma mensagem de confiança para o futuro.

«Imbuídos de um enorme sentido de missão e responsabilidade, olhamos para o futuro com muita confiança. Confiança em vitórias e conquistas que continuem a escrever a ouro a nossa Gloriosa História. Confiança num Benfica à imagem dos seus fundadores e exemplar em todos os domínios», destacou ainda.