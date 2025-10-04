Liga
Há 47 min
Rui Costa tranquiliza adeptos: «Virose? Situação está muito melhor...»
Presidente do Benfica garante que equipa vai a jogo frente ao FC Porto, este domingo
DIM
Presidente do Benfica garante que equipa vai a jogo frente ao FC Porto, este domingo
DIM
Uma virose afetou o plantel do Benfica e a equipa técnica de José Mourinho, nas vésperas do jogo contra o FC Porto, e Rui Costa veio a público tranquilizar os adeptos, garantindo que a situação está «muito melhor».
No aniversário da Casa do Benfica de Ovar, o presidente das águias confirmou que a equipa vai a jogo, este domingo, no Estádio do Dragão. Recorde-se que, em caso de vitória, o Benfica pode reduzir para apenas um ponto a distância para o FC Porto, líder da Liga.
«Como está a situação da virose? Está felizmente muito melhor», afirmou.
RELACIONADOS
Ivo Vieira: «Rio Ave? Vitória pode colocar-nos num patamar diferenciado»
II Liga: Farense vence Lourosa com reviravolta e penálti defendido aos 90+3
Vicens e a revolução no onze inicial em Glasgow: «Não castigo ninguém»
«Vitória na Escócia vai dar confiança para encarar jogo com o Sporting»
«Se perder com os grandes e ganhar todos os outros jogos, sou campeão»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS