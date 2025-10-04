Uma virose afetou o plantel do Benfica e a equipa técnica de José Mourinho, nas vésperas do jogo contra o FC Porto, e Rui Costa veio a público tranquilizar os adeptos, garantindo que a situação está «muito melhor».

No aniversário da Casa do Benfica de Ovar, o presidente das águias confirmou que a equipa vai a jogo, este domingo, no Estádio do Dragão. Recorde-se que, em caso de vitória, o Benfica pode reduzir para apenas um ponto a distância para o FC Porto, líder da Liga.

«Como está a situação da virose? Está felizmente muito melhor», afirmou.