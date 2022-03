A FIGURA: Rui Costa

Nem podia ser de outra forma. O jogo não desatava do 0-0 e foi ele quem o desbloqueou. O primeiro golo até foi atribuído a Bruno Wilson, mas o central do Vizela só coloca a bola na baliza devido ao trabalho do avançado. Em cima do minuto 90, após uma jogada de autor, deu tranquilidade ao Santa Clara.

O MOMENTO: Cryzan faz o 2-0, 68m

Foram dois minutos que abalaram as esperanças vizelenses. Os dois primeiros golos do Santa Clara desbloquearam o jogo e vieram trazer justiça ao marcador.

OUTROS DESTAQUES

Lincoln

Já está noutro patamar e não vai demorar muito a dar o salto. Sobretudo na primeira parte, comandou todas as jogadas do Santa Clara, baixou no terreno – na ausência de Morita – para pegar no jogo e encontrou os colegas com passes longos ou de rutura. Faltou o golo, que esteve perto aos 36 minutos, na cobrança de uma falta.

Cryzan

Trabalha bem a busca pelo espaço na profundidade e tem recursos técnicos suficientes para causar perigo junto da área. Desperdiçou no primeiro tempo mas, na segunda parte, apareceu no sítio e na hora certa para finalizar.

Rafael Ramos

Uma autêntica locomotiva no corredor direito! Com a ausência de Mansur na esquerda, Ramos esteve sempre balançado para o ataque, enquanto Paulo Henrique ficou contido do ponto de vista ofensivo. Somou boas combinações com os colegas, obrigou Pedro Silva à defesa da noite e ainda tirou o cruzamento que originou o primeiro golo da partida.

Kiko Bondoso

Andou um pouco apagado, mas esteve em alguns dos melhores momentos do Vizela, como na jogada que originou lance de maior perigo na primeira parte (cabeceamento de Schettine) e, claro, no golo. Atento, roubou a bola a Boateng e finalizou com categoria.