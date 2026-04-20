Rui Costa foi ofendido, antes do dérbi deste domingo, numa zona rasteira do Estádio de Alvalade. No final, o Benfica acabou por vencer o Sporting (2-1).

Na chegada da comitiva encarnada, o presidente do Benfica seguia com a equipa no Hall VIP, uma zona por onde passam os jogadores quando chegam ao estádio e que está vedada ao público. Há, no entanto, um grupo de adeptos que ganha direito a acompanhar a chegada das equipas, o que acontece em todos os jogos.

Tal como o Maisfutebol já havia noticiado, Rui Costa ouviu algo que não gostou. Vídeos divulgados horas depois do jogo comprovaram o conteúdo do que desagradou o dirigente.

Adeptos presentes na zona do Hall VIP chamaram de «palhaço» a Rui Costa. O adjunto João Tralhão e um segurança do Benfica tentaram, ainda antes de Rui Costa esboçar alguma reação, que o presidente não desse importância ao que ouvira, mas Rui Costa acabou por se dirigir a um steward, para lhe perguntar como era possível haver adeptos a ofender pessoas naquela zona.

Segundo foi possível saber, o Benfica reportou a situação aos delegados da Liga, queixando-se de que foi vítima de insultos numa zona técnica, vedada a adeptos e muito próxima do acesso aos balneários.

Ora veja o momento que desagradou Rui Costa: