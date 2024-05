O treinador do Sporting de Braga, Rui Duarte, afirmou esta sexta-feira que o dérbi minhoto ante o Vitória é para ganhar e que é «um jogo para homens», numa altura em que os bracarenses, com duas jornadas para o fim, ainda aspiram ao terceiro lugar e os vimaranenses ao quarto, nesta altura pertença do Sp. Braga.

«É um jogo para homens, temos de estar unidos, com um espírito de grupo e de equipa muito grande e forte. O Vitória é uma excelente equipa, bem orientada e está a fazer um excelente campeonato. Mas, nós temos as nossas ideias e estamos convictos de que vamos lutar para ganhar, com toda a nossa energia», notou o treinador, em conferência de imprensa, lembrando que há duas épocas que o Sporting de Braga não ganha em Guimarães «e isso não é normal».

«Queremos mostrar que queremos andar lá em cima e não a olhar para baixo, mas com toda a humildade, trabalhando muito durante o jogo. Há jogadores aqui com uma carreira incrível, internacionais, e que continuam a ter muita ‘fome’, esse é que é o caminho», disse, o técnico, que foi expulso na jornada anterior, na vitória caseira por 4-3 ante o Casa Pia, falhando presença no banco de suplentes. Porém, crê que «a equipa não vai abanar por isso».

«Esteja onde estiver, a informação chegará. A equipa técnica está imbuída num espírito de partilha, todos sabem o que fazer e são competentes, estamos convictos que não vai ser por aí que o jogo vai correr mal. Queremos continuar a alimentar o sonho do terceiro lugar», reforçou Rui Duarte, que em anteriores conferências de imprensa, além dos objetivos coletivos, falou de jogadores com metas individuais, como Banza, máximo goleador da equipa. O avançado congolês não marcou nos últimos cinco jogos e foi substituído ao intervalo ante o Casa Pia.

«Eu não estou preocupado se é o Banza a marcar, até pode ser o Matheus [guarda-redes]. Quero é que a equipa ganhe. O que se passa com ele? Não se passa nada, são fases que os jogadores passam, umas mais positivas e outras menos. A equipa já tem 51 jogos, quase 11 meses de época. Se calhar deixou de ter no treino uma ou outra situação que era mais propícia a ele, o que desconheço. Mas, quem entra tem acrescentado e isso é muito positivo», disse, não querendo revelar se Abel Ruiz, que bisou ante o Casa Pia, será titular em vez de Banza.

Já Paulo Oliveira e Álvaro Djaló são baixas certas para Guimarães, devido a castigo. O lateral-direito Victor Gómez regressa após cumprir um jogo de penalização disciplinar.

O Sp. Braga, 4.º classificado com 65 pontos, visita o Vitória, 5.º com 60, num jogo com apito inicial marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, e que tem arbitragem de Fábio Veríssimo.