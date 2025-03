Declarações de Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (0-1) no cair do pano frente ao Arouca:

«O peso da derrota são três pontos, menos um jogo na nossa luta. É sempre negativo. Não fizemos um bom jogo, longe disso, não tivemos personalidade para ter a bola. Foi tudo muito negativo. O Arouca sentiu-se muito confortável, com bola e sem bola, estiveram vários jogadores abaixo do nível. Não estivemos bem, há que reconhecer. Temos de trabalhar em cima dos erros, naquilo que é importante, tínhamos um jogo em que poderíamos e deveríamos ter feito mais frente a um adversário que podíamos ultrapassar. Temos de ultrapassar a nossa incapacidade e trabalhar no próximo no jogo».

«É um momento claramente negativo. Não conseguimos por em prática o que trabalhámos durante a semana, em função do Arouca, jogámos com um triângulo invertido no meio campo. Era importante os médios encaixar e o avançado saber onde pressionar. Treinámos durante a semana, mas não conseguimos por em prática. Sentimos um pouco a falta do [Jaume] Grau pela capacidade que tem e pelo entrosamento no meio campo. Na tentativa de ajustar metemos o Tiago Galleto, que estava um pouco perdido, é normal, chegou há pouco tempo e está num processo de inclusão. Sentíamos que continuava o controlo do lado do Arouca e tentámos mudar estruturalmente com a entrada do Nené, mas não melhorou muito. Foi um jogo negativo, temos de melhorar, vai ser uma luta árdua e temos de amealhar pontos. Dói mais por ser um jogo em casa e, por vezes, as coisas não saindo bem, quando não se ganha não se pode perder. Temos de incutir mais atitude mental aos nossos jogadores».