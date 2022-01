Declarações do treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 3-1 ante o FC Porto, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«Da minha parte, infelizmente, o Famalicão que vi na segunda parte, gostaria de ter visto na primeira. Mérito do FC Porto, soube tirar os nossos momentos de pressão, obrigou a baixar linhas, mas como eu disse: foco muito no que conseguimos fazer na segunda parte, os momentos de pressão que conseguimos e da minha parte assisti a uma segunda parte muito melhor.»

[Jogadores fora de posição:] «Já lhes tinha dito antes do jogo, aos que jogaram fora de posição, casos do Ivo, do Pickel e do Iván Jaime. Isto são mais-valias para a equipa, para o futuro, alternativas diferentes. A única coisa que pedi ao intervalo foi que tivéssemos coragem. Obviamente assumimos um plano estratégico, o Pedro Marques a acabar por pressionar mais alto e forçosamente a equipa teve de assumir essa pressão mais alta e todos juntos, enquanto equipa, acabámos por assumir esse risco. E parabéns ao que foi a nossa linha defensiva.»

[Ausências que motivaram apenas quatro suplentes:] «Esse foi o nosso dilema durante a semana, ajustar o plano. Obviamente se tivéssemos alternativas, podíamos ter mexido durante o jogo, vindo mais fortes, mas já referi isso: tentamos minimizar ao máximo o que é este surto covid-19, o que são os castigados, as lesões. Chegámos com uma equipa que conseguiu competir e que tinha um plano estratégico para o fazer.»

[Perspetiva daqui em diante na segunda volta:] «Eu saio daqui e o meu foco vai ser mais no que a equipa foi capaz de fazer e reproduzir durante o jogo. Vamos ter uma próxima semana limpa, esperamos nós que com todos os jogadores disponíveis para treino para preparar o Arouca.»