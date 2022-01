Franclim Carvalho é o novo treinador do Belenenses, sucedendo em definitivo a Filipe Cândido do atual último classificado da I Liga. O técnico, que já tinha orientado interinamente a equipa em Famalicão, na quinta-feira, assinou contrato por uma temporada e meia, anunciou este sábado o presidente Rui Pedro Soares, na antevisão ao duelo com o FC Porto.

«Venho apresentar publicamente Franclim Carvalho. Vai ser o nosso treinador até 2023, ou seja, para a próxima época e meia», começou por dizer o líder dos azuis, que admitiu ter sido «surpreendido» com o pedido de demissão de Filipe Cândido, após o triunfo na receção ao Arouca, por 2-1, no passado domingo, desejando-lhe felicidades.

Rui Pedro Soares explicou a escolha do ex-adjunto de Petit nas duas últimas épocas com «as qualidades pessoais e profissionais» que o Belenenses precisa nesta fase. «Conhece a nossa realidade e estou certo de que vamos conseguir cumprir os objetivos que temos», afiançou, sublinhando que Franclim Carvalho foi a primeira hipótese para assumir o comando, embora se tenha falado em Júlio Velázquez.

«Quando reunimos, fomos muito frontais um com o outro. Definimos uma junção de parâmetros que eram necessários para nos entendermos e termos o sucesso que ambicionamos para este clube. Não quero termos comparativos com o que se passou nos últimos dois anos. Conheço muito bem o grupo e estou muito satisfeito com os atletas que não conhecia de forma pessoal. Sinto uma grande alegria e confiança no grupo», expressou, por seu turno, Franclim Carvalho.

O Belenenses, 18.º e último com 11 pontos, recebe o FC Porto, líder com 47 pontos, a partir das 20h30 de domingo. Manuel Mota é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.