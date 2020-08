Depois do presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, ter manifestado publicamente a intenção de se mudar para Grândola, a Câmara Municipal local admitiu que foi contactada pelo clube, mas sublinhou que «vai analisar os enquadramentos legal, económico e financeiros que permitam avaliar o interesse numa eventual colaboração».



A autarquia local reforça que irá continuar a apoiar as coletividades desportivas do concelho.



Lembre-se que o Belenenses está há dois anos à espera de uma resposta da CM Oeiras para uma possível mudança para o estádio Mário Wilson, acabando por encontrar em Grândola a alternativa aos seus desejos. Rui Pedro Soares revelou ainda que António Figueira Mendes, presidente da autarquia grandolense, acolheu bem a ideia.





O comunicado da CM de Grândola:



A Câmara Municipal de Grândola dá conhecimento aos seus munícipes que foi contactada pelo “Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol (SAD)”, tendo-lhe sido manifestado interesse em desenvolver, no concelho de Grândola, as suas atividades desportivas no âmbito de um projeto amplo de melhoria das infraestruturas desportivas.

O Município de Grândola, no seguimento da suas atribuições e política de desenvolvimento, promoção do concelho e de atração de investimentos e atividades que proporcionem emprego no seu território municipal, vai analisar os enquadramentos legal, económico e financeiros que permitam avaliar o interesse numa eventual colaboração.

A Câmara Municipal continuará a prosseguir a sua atividade de apoio às coletividades desportivas do concelho e à dinamização do desporto como sua prioridade.