O presidente do V. Guimarães, Rui Rodrigues, assumiu a liderança do conselho de administração da SAD, responsável pela equipa da Liga portuguesa, em Assembleia Geral da sociedade.

Eleito presidente do clube em 13 de junho, num sufrágio com quatro listas, que venceu com uma margem de dois votos para a candidatura de Viriato Sampaio, a segunda mais votada, Rui Rodrigues foi eleito para o conselho de administração na reunião magna decorrida no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Os vice-presidentes da direção, Silvério Alves, João Nuno Pacheco, Ricardo Freitas e Célia Magalhães, ocupam os restantes lugares no conselho de administração da SAD, num modelo similar ao que vigorou no mandato anterior, com o presidente António Miguel Cardoso e os restantes quatro membros da direção a constituírem a administração.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD entre 2025 e 2026, Guilherme Dias mantém a função para o mandato que se estende até 2029, contando com Bruna Freitas Fernandes como secretária.