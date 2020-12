Figura: Ryan Gauld

Mais uma noite em cheio do pequeno escocês do Farense: assistiu Bilel no primeiro golo dos algarvios e marcou a grande penalidade que fez o resultado final e que tirou o Farense do último lugar. Mexeu, como sempre, com o jogo ofensivo da sua equipa e foi complicado tirar-lhe a bola ou retirar-lhe linhas de passe. Está a rubricar um grande campeonato!

O momento: minuto 63, o Farense marca, três minutos após o Marítimo ter chegado ao empate

Um golo importante que deu três preciosos pontos à formação algarvia e num momento crucial, cortando o empolgamento dos insulares em busca de outro resultado.

Outros destaques

Defendi: foi enorme em segurar a vantagem algarvia, com defesas decisivas a evitar o golo, com destaque para as efetuadas aos 78 minutos - num remate de Irmer - e aos 83 minutos, negando neste que Joel festejasse o empate.

Rodrigo Pinho: e vão sete golos no campeonato. O avançado brasileiro tem sido o abono de família da equipa do Marítimo, apontando o golo que devolveu a esperança em sair de Faro com pontos e ainda viu um golo anulado por fora de jogo, na primeira parte. Tem sentido posicional, que lhe permite estar em zonas letais de finalização.