A FIGURA: Ryan Gauld

Mais uma assistência, a sexta, do mágico escocês, em mais uma exibição de grande qualidade e reconhecida. Jogando entre linhas e além da jogada do golo de Pedro Henrique, Gauld esteve nos melhores momentos ofensivos do Farense, com iniciativas complicadas para o último reduto dos visitantes.

O MOMENTO: Samuel Portugal nega a vitória ao Farense nos segundos finais

A incerteza pairou sempre até final e na última jogada Licá teve a oportunidade de dar os três pontos ao Farense, numa iniciativa pela direita, mas Samuel Portugal foi decisivo evitando o golo, desviando com uma mão para canto.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Henrique: marcou o terceiro golo no campeonato e foi um moiro de trabalho, nunca virando a cara à luta. Correu, não se furtou ao choque e muitas vezes teve que receber assistência pela sua abnegação.

Fabrício: ainda com o resultado em branco e de fora da área, mirou a baliza de Beto e em jeito rematou, com a bola a embater na barra. Na segunda, voltou a colocar Beto em situação complicada, num tiro já dentro da área e sem oposição, anulado por valiosa intervenção do internacional português.

Beto e Samuel Portugal: se o jogo não teve mais golos, foi muito por culpa dos dois guarda-redes. Samuel Portugal, o do Portimonense, foi decisivo ainda na primeira parte, quando impediu que Mansilla aumentasse a vantagem do Farense e Beto, na segunda, na fase de maior atrevimento portimonense, impedindo que Fabrício festejasse na sequência de canto, anulando o lance com grande intervenção. E Samuel acabou o jogo com papel muito importante, ao negar a vitória do Farense, numa iniciativa de Licá nos últimos segundos do jogo.