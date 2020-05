Contratado pelo Sporting em 2014, Ryan Gauld nunca se afirmou na primeira equipa, acabando por se desvincular dos leões e assinar em definitivo pelo Farense. No Algarve, o médio escocês fez a melhor época da carreira e contribuiu para o regresso do clube à Liga 18 anos após a última presença.



«Acho que sou visto como jogador talentoso que ainda não o provou. As pessoas têm razão para pensar isso, as expectativas eram altas quando vim para o Sporting. Estava destinado a grandes feitos. Sempre fiz o que estava ao meu alcance para que tudo resultasse. Ainda sou jovem e tenho tempo de provar o meu valor na primeira divisão», disse, em entrevista ao «The Guardian».



Com a alcunha de «Mini-Messi», o jogador de 24 anos acabou por sair de Alvalade com apenas cinco jogos na primeira equipa.



«Há um lado bom e outro mau, que as pessoas realmente não veem. Uma das coisas que me afastou do Sporting foi a maneira como fui tratado, não gostei. O lado positivo é que é um clube enorme, conhecido em toda a Europa, e ter feito parte disso durante alguns anos foi uma honra», referiu.



Gauld diz que assim que chegou, percebeu que as equipas B e de juniores estavam repletas de «brilhantes jogadores» e lembrou a concorrência que tinha na equipa principal.



«As pessoas na Escócia e Inglaterra esperavam que entrasse logo na equipa. O trio de meio-campo do Sporting nessa altura ganhou o Euro 2016 por Portugal e teve um papel importante nessa conquista. Não me arrependo», concluiu.