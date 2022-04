O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, reconheceu este sábado que a receção ao Boavista, para o duelo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, é o «jogo da época» para os cónegos, que lutam pela manutenção no principal campeonato português, à partida para as três últimas partidas.

«Queremos ser melhores nos duelos, nas segundas bolas, na agressividade e na vontade. Em tudo isso, temos de ser superiores ao adversário, porque é o primeiro grande passo para a vitória. E a vitória é o único resultado que nos interessa. Não temos mais margem. É uma finalíssima. É o jogo da época para nós. Vejo a equipa muito focada e concentrada», disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18 horas de domingo, em Moreira de Cónegos.

Sá Pinto diz que a sua equipa «está preparada» para «jogar contra qualquer adversário» e para «estar ao nível do último jogo em casa», que deu vitória ante o Tondela, por 2-0. Por outro lado, Sá Pinto, alertou que o Boavista, apesar de estar mais tranquilo na classificação, vem de duas derrotas (4-0 fora ante o Marítimo e 3-0 em casa com o Sporting), circunstância que torna o jogo «ainda mais difícil».

«Contamos com um Boavista forte, que vai apresentar-se no seu máximo. Queremos manter o mesmo registo do jogo contra o Tondela, a mesma assertividade, a mesma eficácia, para levarmos de vencida este adversário difícil», disse Sá Pinto, pedindo aos adeptos que se comportem como «o 12.º jogador», dado que, para si, «só um espírito coletivo, em comunhão entre adeptos, direção e equipa, vai levar ao êxito».

O Moreirense é 16.º e antepenúltimo classificado, com 26 pontos, em lugar de play-off de descida. O Boavista é 13.º, com 33 pontos. O jogo tem arbitragem de Tiago Martins e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.