A SAD do FC Porto informou, esta quinta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acerca da composição da nova Administração.



Luís Gonçalves (administrador executivo), Vítor Baía (administrador executivo), Cristina Azevedo (não executiva) Manuela Aguiar (não executiva) e Rita Moreira (não executiva) são os cinco novos elementos. Por sua vez, Pinto da Costa, Adelino Caldeira, Fernando Gomes continuam como administradores executivos enquanto Reinaldo Teles é o administrador não executivo.



A eleição decorreu no Auditório do Dragão e aprovou com 99,9994 por cento dos votos a favor, acrescentando que 76, 42 por cento do capital social esteve representado.