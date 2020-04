A SAD do FC Porto pretende avançar para um corte 40 por cento nos salários dos jogadores, face à quebra de rendimentos provocada pela pandemia de covid-19, e a intenção, de acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol¸ foi bem acolhida pelos elementos do plantel azul e branco.

Os jogadores deverão aceitar a redução, inevitável perante o cenário à escala global, mas ainda está em discussão a forma como essa verba será restituída no futuro. O dossier deverá ficar fechado nos próximos dias, a tempo do processamento dos salários referentes a abril. A proposta apresentada implica a redução durante três meses.

O plantel do FC Porto, em diálogo com os respetivos representantes, debate as hipóteses de restituição em cima da mesa. Uma delas, que colocaria o cumprimento de objetivos desportivos como contrapartida para a devolução completa dos 40 por cento, não é consensual no grupo.

Outra das possibilidades estaria ligada ao regresso à competição. 20 por cento do valor seria restituído quando a Liga voltasse a ser disputada e a outra metade ficaria retida até que os jogos voltassem a ser realizados à porta aberta.

Alguns jogadores, sobretudo aqueles que não têm a continuidade assegurada após o final da temporada, não se mostram agradados com esta última hipótese. A alternativa, ao que o nosso jornal apurou, passaria pela garantia de restituição do valor total no momento de uma transferência para outro clube.

O tema continuará a ser discutido ao longo da semana mas o essencial está bem encaminhado: corte de 40 por cento nos salários dos jogadores do FC Porto.