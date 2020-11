O nome de Hulk voltou a entrar na órbita do FC Porto, numa altura em que o brasileiro está próximo de ficar um jogador livre: o contrato com o Shangai SIPG termina no final do ano. Nesse sentido, a SAD portista tem interesse no jogador e o jogador tem interesse em voltar.

As vontades são convergentes e têm sido manifestadas em algumas conversas. Mas há um forte obstáculo: o nível salarial do avançado.

Hulk ganha na China cerca de vinte milhões de euros e o FC Porto manifestou nas conversas que o máximo a que pode chegar são dois milhões de euros. Ou seja, dez por cento do que o jogador ganha nesta altura.

Ora a verdade é que Hulk quer abandonar a China e sabe que terá necessariamente de baixar o nível salarial. Mas não estava à espera de descer assim tanto. Não é que o jogador diga já frontalmente que não ao FC Porto: a verdade é que prefere esperar para decidir.

Para além do FC Porto, Hulk sabe que há interesse de um clube da MLS e do Palmeiras, do Brasil. A prioridade do avançado seria regressar à Europa e só num segundo momento admite mercados como o norte-americano ou o brasileiro. Mas não os afasta para já. Os únicos mercados que afasta de todo são os mercados da Ásia e do Médio Oriente.

Por isso, e neste momento, as coisas são claras: o FC Porto quer Hulk, Hulk quer voltar à Europa e veria com ótimos olhos voltar ao FC Porto - por quem tem um enorme carinho -, o jogador já sabe até onde a SAD portista quer ir e nesta altura prefere esperar para maturar uma decisão, e até esperar por outras propostas que possam vir a colocar-se.