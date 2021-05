O Famalicão emitiu esta segunda-feira um comunicado, através do qual renovou a aposta em Miguel Ribeiro, como presidente da administração da SAD, e em todo o conselho administrativo, numa altura em que se conclui o mandato de três anos desde que esta administração tomou conta da sociedade desportiva.

«É com o propósito de consolidar o Futebol Clube de Famalicão que a Quantum Pacific Group renova a confiança na administração da SAD, na pessoa do presidente Miguel Ribeiro, do administrador executivo da SAD e Head of Sports da Quantum Pacific, Amit Singh, e Jorge Silva, diretor não executivo da SAD, para mais três anos», pode ler-se.

«A continuidade da administração reveste-se de enorme importância para a sustentabilidade do projeto. A sintonia entre a Quantum Pacific Group, a administração da SAD e os nossos adeptos, é o alicerce que fortalece a ambição da Futebol Clube Famalicão - Futebol SAD.»

Recorde-se que Miguel Ribeiro tem sido, ano após ano, colocado perto da saída do Famalicão, sendo associado a grandes clubes. No final da época passada foi associado ao FC Porto e já esta temporada foi associado ao Benfica, sendo ambas as notícias, no entanto, desmentidas pelos dois grandes.

«O Famalicão obteve os dois melhores registos classificativos (6.º e 9.º lugar) da sua história na Liga e manteve a legítima esperança de apuramento para as competições europeias até à derradeira jornada das épocas 2019/20 e 2020/21. Mas queremos mais. Continuar a crescer desportivamente e também investir nas infraestruturas necessárias para alicerçar um clube de futuro», anuncia o comunicado.

«Manter o sucesso desportivo, valorizar os nossos jogadores, fazer crescer cada vez mais a nossa marca no futebol, como um clube que aposta na competência e no trabalho para atingir o topo. Para este novo ciclo, de três anos, a nossa ambição será redobrada.»