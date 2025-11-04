A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que as estruturas acionistas das SAD do Moreirense, do Tondela e do Alverca, equipas da Liga, mudaram da última época para a atual.

Num documento divulgado nesta terça-feira, 29 das equipas que competem na I e na II Liga, são tuteladas por sociedades anónimas desportivas (SAD), tendo-se verificado alterações nos detentores de capital social do Moreirense, do Tondela, do Alverca e ainda do 'secundário' Penafiel.

Detida maioritariamente pelo clube fundador (75 por cento) no início da temporada 2024/25, a SAD do Moreirense conta agora com a participação maioritária do fundo Black Knight Football Club (70 por cento), sendo a restante percentagem dividida entre um acionista singular (20 por cento) e o clube fundador (10 por cento).

Já a SAD do Tondela pertencia na totalidade ao clube fundador no início da época transata, e a equipa beirã vendeu a maioria do capital ao grupo Elite Gestión y Administración, em 17 de fevereiro de 2025.

O documento da FPF mostra que o grupo espanhol detém 70 por cento das ações da SAD, cabendo as restantes participações à empresa LVL Consultores (20 por cento) e ao clube fundado (10 por cento).

Já o Alverca competia com uma SAD maioritariamente detida pela Futebol Clube de Alverca Consulting (77 por cento), mas agora a maioria é reservada à Universo Big 7 (64 por cento).

Em 17 de fevereiro de 2025, o emblema ribatejano confirmou que o empresário brasileiro Ricardo Vicintin vendeu «a participação qualificada na sociedade anónima a um grupo de investidores espanhóis e brasileiros», com ligações a Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, por um valor até dez milhões de euros (ME).

A participação maioritária do grupo norte-americano Globalon Football Holdings na SAD do Estoril Praia aumentou de 84,5 por cento no início de 2024/25 para 92,3 por cento no início da presente época.

As estruturas acionistas de Sporting, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Famalicão, Nacional, Rio Ave, Estrela da Amadora e AVS transitaram de 2024/25 para 2025/26 sem qualquer alteração.

Quanto ao segundo escalão, a FPF mostra que 90 por cento da SAD do Penafiel estava nas mãos da empresa Gradual Score no início de 2024/25 e que essa maioria de capital passou a ser detida pela empresa espanhola Iberian Football Venture, participada pelo dono do Deportivo da Corunha, Juan Carlos Escotet, na sequência da operação divulgada em 01 de julho de 2025.

Já a SAD do Lusitânia de Lourosa, formação recém-promovida à II Liga, é controlada por um acionista singular (90 por cento) e pelo clube fundador (10 por cento), enquanto Farense, Vizela, Torreense, Marítimo, União de Leiria, Académico de Viseu, Feirense, Portimonense, Oliveirense, Leixões, Felgueiras e Desportivo de Chaves apresentam composições acionistas iguais às de 2024/25.

O documento não detalha, ainda, a venda de 80 por cento das ações do Desportivo de Chaves ao grupo mexicano GLS Promotoria del Deporte, proprietário do Club Atlético La Paz, da segunda divisão mexicana, oficializada em 17 de setembro de 2025.

Na Liga 3 e nos escalões inferiores de Portugal, há 33 sociedades anónimas desportivas que gerem equipas de futebol.