O Sporting informou ontem, segunda-feira, todos os funcionários que não vai avançar para um terceiro mês de lay-off. Quer isto dizer que o próximo dia 15 de junho será o último em que a esmagadora maioria dos funcionários estará neste regime, voltando no dia 16 de junho ao trabalho em full-time.

Recorde-se que o Sporting avançou para lay-off no dia 16 de abril, face às dificuldades financeiras provocadas pela pandemia covid-19. Nessa altura, a SAD colocou mais de 90 por cento dos funcionários em várias modalidades de lay-off, havendo alguns em lay-off total e outros em lay-off parcial.

No final do primeiro mês, a SAD renovou o regime de redução temporária dos períodos normais de trabalho, ficando os funcionários mais 30 dias em lay-off, na mesma modalidade anterior. Agora o lay-off acaba definitivamente no clube, regressando todos os funcionários ao trabalho normal.