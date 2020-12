O futebolista malaio Safawi Rasid já não integra os quadros do Portimonense. O fim do empréstimo foi antecipado e o avançado de 23 anos esta de volta ao Johor FC, clube do seu país, confirmou o Maisfutebol.

«A rescisão é por causas familiares, infelizmente não foi possível mostrar as suas qualidades dentro de uma partida pela [equipa] principal. Treinou sempre com seriedade, desejamos-lhe as maiores felicidades no seu país». Foi desta forma que o presidente da SAD dos algarvios, Rodiney Sampaio, justificou, ao nosso jornal, a saída de Safawi Rasid.

Aquele que é um dos futebolistas mais reputados da Malásia fez apenas um jogo pelo Portimonense, na equipa de sub-23, a 16 de outubro, ante o Sporting.