Shahriar Moghanlou revelou ter propostas de dois clubes do Irão e poderá deixar o Santa Clara em breve para voltar ao seu país.



«Recebi ofertas do Persepolis e do Tractor e o meu agente está em vias de conseguir o consentimento do Santa Clara», referiu o avançado, em declarações à agência de notícias iraniana, MEHR News Agency.



Recrutado no verão ao Paykan, Shahriar pode voltar ao seu país depois de ter feito um golo em 13 aparições pelos açorianos.