Boavista, Varzim, Académica, Leixões e Trofense falharam a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais entre março e abril, segundo informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



«A Liga Portugal informa que 29 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril», refere o organismo em comunicado.



Entre todos que competem nas ligas profissionais apenas os cinco emblemas anteriormente referidos falharam o controle salarial dos últimos dois meses e têm agora 15 dias para «fazerem demonstração do cumprimento salarial».

«Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.- A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificadas o Boavista FC, Varzim SC, A. Académica, Leixões SC e CD Trofense para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses», lê-se ainda.